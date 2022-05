Ultime battute per le qualificazioni ai campionati italiani Under 15 al Ct Cervia

Ultimi verdetti per le qualificazioni per i campionati italiani giovanili Under 15 al Ct Cervia. In semifinale Luigi Valletta (Ct Zavaglia), allievo della Ravenna Tennis Academy, e tre giocatori del Tennis Villa Carpena, Rafael Capacci, Alex Guidi e Pietro Briganti.

Nell’Under 15 maschile, quarti: Luigi Valletta (n.4)-Marco Caporali 6-4, 1-6, 6-2, Rafael Capacci-Riccardo Pasi (n.3) 6-2, 6-1, Alex Guidi (n.2)-Shawn Posca 6-3, 6-1, Pietro Briganti (n.1)-Andrea Bacchini 6-4, 6-0.

Ottimo risultato per Stella Cassini, la giovane promessa del tennis azzurro che si allena alla Galimberti Tennis Academy di Cattolica. L’allieva di coach Galimberti si è infatti qualificata per la fase finale dei campionati italiani Under 15. La portacolori della Galimberti Tennis Team, classifica 3.2, ha battuto nel match che metteva in palio il 5° posto utile per i nazionali la 2.8 sammarinese Silvia Alletti per 6-2, 1-6, 6-1.

Il giudice di gara è Ottaviano Turci, direttrice di gara Fiorella Placucci.