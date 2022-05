Luca Sangiorgi presenta il libro “Sul filo di carta” in biblioteca Trisi

Il 17 maggio l’autore lughese ha incontrato il sindaco Ranalli per illustrare l’opera dedicata anche al territorio Ravennate.

Un viaggio nello spazio e nel tempo, capace di unire Ravenna alla Russia e attraversare oltre 50 anni di storia. Queste le peculiarità del libro “Sul filo di carta” dell’autore lughese Luca Sangiorgi, pubblicato recentemente da ‎”Il Ponte Vecchio”.

Visto il legame con il territorio Ravennate, martedì 17 maggio Sangiorgi ha incontrato e illustrato il suo libro al sindaco di Lugo, Davide Ranalli. L’incontro, avvenuto nella Rocca Estense, è stato così l’occasione per ripercorrere i fatti illustrati lungo le pagine dell’opera e ricevere i complimenti da parte del primo cittadino.

Inoltre, venerdì 20 maggio alle 18 Luca Sangiorgi presenterà il suo libro nella biblioteca “Fabrizio Trisi” di Lugo nell’ambito della rassegna primaverile “Aperitrisi letterari”. Per l’occasione, l’autore dialogherà con Andrea Moroni della Biblioteca.

Il libro unisce epoche diverse in un unico racconto. Una prima storia è ambientata nelle Valli di Comacchio nel 1999: Diego e Sofia scappano dall’afa estiva della città e si rifugiano in un capanno da pesca dove trovano il corpo senza vita di un uomo avvolto nella divisa di un pilota della Royal Air Force della Seconda guerra mondiale. Da qui, nasce un’indagine che porterà i due giovani a intrecciare i fili che ricostruiranno la misteriosa vicenda collegata da una carta da gioco.

Si prosegue, o meglio si torna indietro di qualche decennio, fino alla Russia del 1942. Tonino, vedovo e padre di famiglia, viene spedito in Russia come militare per partecipare ad una delle più fallimentari operazioni della Seconda guerra mondiale. Decide però di scappare dall’accampamento, iniziando così un viaggio per la salvezza insieme al suo compagno di trincea Donato.

Infine, nella Ravenna del 1944 la guerra è in corso e i bombardamenti sono ormai all’ordine del giorno. Carl è un pilota inglese che si trova in missione notturna sulla zona, mentre Vittorio è un pescatore del posto che vive le sue giornate sulla barca. Le due storie si intrecceranno in un’unica vicenda in cui entrambi conosceranno il vero volto della guerra.

Luca Sangiorgi nasce a Bologna il 6 dicembre 1989 e vive a Giovecca, nel comune di Lugo. Lavora nell’azienda di famiglia producendo mobili dove, fra un impegno di lavoro e l’altro, cerca di coniugare la sua passione per i libri, la scrittura e la storia contemporanea dando carta a storie ambientate in quegli anni.