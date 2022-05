Conselice. È morta Guerrina Tonini, la partigiana più anziana. Anpi: “Era la storia in persona”

È morta Guerrina Tonini, aveva 107 ed era nota a Conselice come la “partigiana più anziana”.

“Una triste notizia per il paese, per la famiglia e per l’ANPI Conselice, – scrive la presidente Paolo Roccati – oggi è venuta a mancare Guerrina Tonini. Aveva rinnovato la tessera 2022. E con i suoi 107 anni era la storia in persona. Tutta ANPI Conselice si unisce al cordoglio della famiglia”.

In occasione del 70° anno dalla Liberazione, Guerrina fu tra i cittadini di Conselice che ricevettero una medaglia commemorativa ed un attestato dal Ministero della Difesa, in collaborazione con l’A.N.P.I., come “protagonisti della Liberazione”.

La Cerimonia di svolse il 21 maggio 2016, nella Sala Estense del Municipio di Lugo, alla presenza del Prefetto, Francesco Russo e del Presidente dell’Unione della Bassa Romagna, Luca Piovaccari, accompagnati dal Vice Sindaco Roberto Zamboni e dai propri parenti.