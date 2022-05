Dal 2 al 7 giugno in visita la delegazione da Chartres dell’associazione “Amici di Ravenna”

L’associazione “Amici di Chartres”, in collaborazione con l’Uo Politiche europee del Comune di Ravenna, organizza come ogni anno il soggiorno-scambio tra famiglie, in qualità di città gemellate. Lo scorso settembre una delegazione ravennate si è recata a Chartres e quest’anno, dal 2 al 7 giugno, Ravenna ospiterà gli amici di Chartres. Le due città sono gemellate dal 1957 e da allora si sono sviluppate tante relazioni di amicizia.

Quest’anno saranno 26 gli ospiti francesi che verranno in visita a Ravenna e durante il soggiorno, oltre a trascorrere dei momenti in famiglia, avranno la possibilità di visitare il museo Tamo mosaico e la Domus dei tappeti di pietra, oltre a una visita all’ecomuseo delle Acque di Ridracoli, alla diga con escursione sul battello elettrico nell’invaso ed ancora una gita a Bologna con guida francofona per far scoprire le bellezze e le attrazioni monumentali del capoluogo della nostra regione.

Nella tarda mattinata del 3 giugno la delegazione di Chartres e le famiglie in cui sono ospiti saranno ricevute in Municipio per un benvenuto istituzionale da parte dell’Amministrazione.