I Cugini di Campagna annunciano su Facebook: il 6 luglio al Club Monte Brullo di Faenza serata a tema “Vestiti come i Cugini di Campagna”

I Cugini di Campagna hanno pubblicato ora un simpatico post sulla loro pagina ufficiale di Facebook per segnalare il concerto del 6 luglio al Club Monte Brullo di Faenza a cura della Casa della Musica di Faenza.

Hanno anche simpaticamente annunciato che per l’occasione si terrà l’unica festa esclusiva a tema “Vestiti come i Cugini di Campagna” con parrucche, pantaloni a zampa d’elefante e tutto quello che fa “Cugini di Campagna” e “Anni 70!”. Simpatici premi ai migliori travestimenti.

Il post pubblicato dalla band