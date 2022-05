Circolo della Spada Cervia, Matteo Galassi Oro ai Campionati Italiani Giovani: “Non me lo aspettavo, è stata dura”

Dopo l’oro tra i Cadetti, arriva anche quello tra i Giovani. Matteo Galassi completa il suo campionato italiano giovanile perfetto, con una doppietta che ha dello straordinario e che lo ripaga del Mondiale dovuto saltare causa infortunio.

Lo spadista del Circolo della Spada Cervia Milano Marittima si impone in finale per 15-11 sul romano Francesco Caudo (Fiamme Oro), dopo aver regolato ai quarti Federico Pezzoli (Ginnastica Victoria) per 15-9 e aver superato Fabrizio Cuomo (Esercito) per 15-14 in semifinale.

“Non mi aspettavo già di vincere quella di ieri, poi oggi proprio non so cosa dire – ha commentato Matteo Galassi – è stata dura, ho tenuto freddezza mentale entrambi i giorni, ho pensato a questo risultato tutto il tempo, lo volevo a tutti i costi e ho dato l’anima per ottenerlo. Dopo i gironi ho visto che la gara era molto più difficile di quella di ieri, ho fatto fatica ma sono riuscito a tenere i nervi saldi e avanzare fino in finale per chiudere in bellezza”. Per la Maestra Greta Pirini, il segreto sta nell’impegno: “Si allena quotidianamente, subito dopo gli studi c’è la scherma per lui. Ora dovremo preparare gli Assoluti di Courmayeur e lo faremo al meglio dalla prossima settimana, dopo un po’ di scarico”.

CAMPIONATI ITALIANI GIOVANI – SPADA MASCHILE – Catania, 27 maggio

Finale

Galassi (Circolo della Spada Cervia Milano Marittima) b. Caudo (Fiamme Oro) 15-11

Semifinali

Caudo (Fiamme Oro) b. Armaleo (Fiamme Azzurre) 15-14

Galassi (Circolo della Spada Cervia Milano Marittima) b. Cuomo (Esercito) 15-14

Quarti

Caudo (Fiamme Oro) b. Pezzoli (Ginnastica Victoria) 15-9

Armaleo (Fiamme Azzurre) b. Sica (SS Scherma Lazio Ariccia) 13-12

Galassi (Circolo della Spada Cervia Milano Marittima) b. Costantini (Club Scherma Foligno) 15-7

Cuomo (Esercito) b. Carriere (Club Scherma Roma) 15-7

Classifica (133): 1. Matteo Galassi (Circolo della Spada Cervia Milano Marittima), 2. Francesco Caudo (Fiamme Oro), 3. Fabrizio Cuomo (Esercito), 3. Filippo Armaleo (Fiamme Azzurre), 5. William David Sica (SS Scherma Lazio Ariccia), 6. Federico Pezzoli (Ginnastica Victoria), 7. Matteo Costantini (Club Scherma Foligno), 8. Edoardo Carriere (Club Scherma Roma)