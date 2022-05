Esami di Stato 2022, online il nuovo sito dedicato. Dalle novità di quest’anno alle risposte alle domande più frequenti

È online la nuova sezione dedicata agli Esami di Stato 2022, realizzata dal Ministero dell’Istruzione per accompagnare scuole, dirigenti, docenti e candidati nelle fasi di avvicinamento alle prove, come annunciato dal Ministro Patrizio Bianchi.

Il ministro ha firmato le ordinanze che definiscono regole e procedure per l’ammissione, lo svolgimento e la valutazione degli esami di Stato. Per il primo ciclo, l’esame si terrà nel periodo compreso tra la fine delle lezioni e il 30 giugno 2022. Le prove saranno tre, due scritte e una orale.

Per il secondo ciclo si parte il 22 giugno con la prova di italiano alla quale seguiranno una seconda prova scritta e un colloquio.

Ma come saranno in pratica gli esami?

Nel primo ciclo su cosa verteranno le tre prove? Come sarà la votazione finale? Ci sarà la lode? E se non ci fosse modo di lasciare il proprio domicilio per andare a scuola?

Per il secondo ciclo che incidenza avrà il credito scolastico? Quali saranno le materie oggetto d’esame? Come si aprirà il colloquio? È previsto il bonus sul voto finale?

Il portale contiene tutte le informazioni necessarie sulle novità previste negli Esami del primo e del secondo ciclo, notizie utili e risposte alle domande più frequenti, indicazioni su strumenti web e servizi di assistenza a disposizione delle Commissioni. Insomma, cosa cambia con l’edizione 2022 degli esami di Stato

La sezione https://www.istruzione.it/esami-di-stato/