Gli aquiloni della pace si alzano nel cielo di Marina di Ravenna

Gli aquiloni della pace costruiti dai bambini della scuola elementare “Goffredo Mameli” di Marina di Ravenna voleranno in cielo domani, mercoledì 1° giugno, in spiaggia.

L’iniziativa, organizzata dalla Pro Loco di Marina di Ravenna insieme al Comune di Ravenna, il Lions Club e con il contributo di Consar e Bcc si terrà nel pomeriggio nella spiaggia di fronte al bagno Ulisse di Marina di Ravenna, dalle 14 alle 17.

Il presidente della Pro Loco Marino Moroni spiega: “Abbiamo promosso questa iniziativa che ha l’obiettivo di far tornare i bambini al gioco dopo due anni di pandemia, con lo scopo di far riscoprire loro il piacere della vita all’aria aperta. Inoltre vogliamo ribadire che la pace è un bene imprescindibile e dalle nuove generazioni deve passare un no fermo alle guerre”.