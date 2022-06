Al Labirinto Effimero di Alfonsine l’associazione “Le emozioni di Giacomo ODV” apre le porte dell’Intelligenza Emotiva

L’Associazione “Le Emozioni di Giacomo ODV” nata a maggio 2021, celebra venerdì 3 giugno 2022 l’apertura della sua attività in uno dei più suggestivi contesti del ravennate: Il Labirinto Effimero di Alfonsine. Dalle ore 20 sotto la grande quercia, contornati da un mare di lucciole, si potrà ascoltare anche buona musica e bere buona birra, in Via Roma 111 (in caso di pioggia la serata si svolgerà al coperto).

L’associazione nasce dalla più difficile prova che una madre possa affrontare nella propria vita: la perdita di un figlio. Giacomo scriveva poesie e sognava di raccoglierle in un libro che la madre, Monica, ha personalmente curato e pubblicato dopo la morte del figlio avvenuta in seguito ad un incidente stradale. Nasce così il libro “Mi chiamo Giacomo, ho 20 anni e non so cosa inventarmi“, titolo dell’ultimo post scritto su Facebook da Giacomo prima dell’incidente.

La pubblicazione della raccolta di 55 poesie ha scatenato un’incredibile onda emotiva che ha ispirato la madre a proseguire con altri progetti che portassero avanti il valore, la sensibilità e il ricordo di Giacomo.

Così, assieme a due care amiche (Mariacristina Errani, Life Coach a indirizzo emotivo e comportamentale e Monica Vecchi, Dirigente Aziendale) ha dato vita all’associazione che promuove la conoscenza dell’intelligenza emotiva all’interno delle scuole, agli adolescenti.

“La raccolta di poesie di Giacomo è un ponte efficace e potente per riuscire a creare con i ragazzi in età sensibile al proprio mondo interiore, un percorso esplorativo-emozionale che li aiuti a diventare adulti più consapevoli nei confronti delle loro necessità e dei loro veri bisogni. Un progetto di sensibilizzazione verso la così detta Intelligenza del Cuore – spiegano dall’Associazione – .Tutti possiamo essere Giacomo, perché Giacomo rappresenta e può rappresentare milioni di adolescenti ma anche di adulti che ogni giorno navigano sulle onde emotive delle proprie emozioni”.

Il progetto è stato presentato a diverse scuole e Licei della provincia di Ravenna e ha suscitato molto interesse e consensi da parte del personale docente.

Perché la scelta di celebrare questo evento il 3 giugno? Perché il 3 giugno è il compleanno di Giacomo e Monica ha deciso di celebrarlo nella gioia e nella progettualità, una progettualità che si è trasformata grazie all’Associazione “Le Emozioni di Giacomo”, in una splendida e amorevole realtà che restituisce un senso a ciò che senso non ha. “Le emozioni di Giacomo ODV” Tel : 331-6180176 Email: leemozionidigiacomo@gmail.com

“Siamo onorati di ospitare questo evento perché riteniamo che sia un esempio di forza e amore verso la vita. Conosciamo Monica da molti anni e siamo rimasti veramente colpiti dalla sua energia e dalla sua positività nel costruire questo progetto, che ha come scopo principale quello di sensibilizzare i ragazzi a riconoscere la propria intelligenza del cuore, ma che allo stesso tempo continua a portare avanti e a mantenere vivo il ricordo del figlio Giacomo”, spiegano dall’Azienda Galassi.

Il “Labirinto Sospeso”

Il “Labirinto Sospeso”, con un percorso di 2,5 km su una superficie di 4.000 mq realizzato con canne di bambù sospese e altro materiale di recupero, è una vera opera di “land-art” sempre uguale ma sempre diversa, perché in continua interazione sia con gli elementi della natura sia con i viandanti che lo attraverseranno. Ad impreziosire questa “arte della terra” ci sarà anche una nuova installazione realizzata dallo studio Denara, già ospitato nel 2021 con l’opera dal titolo “Selva”, dedicata alla selva oscura dantesa.