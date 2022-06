50^ edizione del Trofeo Sacchi di Savarna. Tutto pronto per la finale del 4 giugno Spal vs Bologna

Il trofeo Sacchi, nato agli inizi del 1970, si gioca fra aprile e giugno a Savarna ed è un torneo di calcio giovanile (quest’anno coinvolge l’annata 2005) fra i più blasonati in Italia e vede ogni anno confrontarsi squadre di livello internazionale e ragazzi che negli anni successivi giocano in serie A e in squadre di altissimo livello.

Quest’anno con 20 squadre iscritte, la prima fase del torneo si è conclusa con la finale Ravenna – Bakia (vittoria del Ravenna per 4 a 1) che permette a entrambe le squadre di accedere alla seconda fase del torneo, quella che determina la vittoria finale.

A questo punto due gironi composti da U.S. Sassuolo, Bologna F.C., Parma Calcio 1913, Spal, Ravenna e Bakia hanno dato vita ad un‘intensa seconda fase che ha decretato Spal e Bologna come le due squadre finaliste che sabato 4 giugno, alle 19 presso il campo sportivo di Savarna, si affronteranno per designare la vincitrice della 50esima edizione del Trofeo Sacchi di Savarna.

Atteso il pubblico delle grandi occasioni non solo per vedere giocatori non ancora maggiorenni, pronti per il grande pubblico della serie A, ma anche per approfittare dello stand gastronomico che la società U.S. Savarna metterà a disposizione, con menu romagnolo di alta qualità.