A Massa Lombarda, la mostra “Inani” con i manufatti di Loris Zini

Sarà inaugurata venerdì 10 giugno, alle 20.30, la mostra Inani. I manufatti di Loris Zini con le immagini a cura del Circolo Fotografico Massese. In occasione delle Feste Mercato 2022 di Massa Lombarda, nelle serate di venerdì 10, 17 e 24 giugno dalle ore 20.30 alle ore 23.00, presso la sede del circolo in via Aurelio Saffi n. 4 si potranno ammirare i lavori realizzati da Loris Zini. L’iniziativa è patrocinata dal Comune di Massa Lombarda.

“Entrare nel mondo di Loris è una bella immersione, inaspettata, fantastica, curiosa e divertente; esplorando i vari spazi di una semplice casa, nei pressi della zona sportiva di Massa Lombarda, si scoprono ovunque, nel giardino, in una rimessa, in casa, in ogni stanza, originali manufatti creati dalla straordinaria immaginazione e dalle laboriose e capaci mani di Loris” raccontano dal Circolo Fotografico Massese..

Nato a Massa Lombarda il 13 maggio 1951, di professione biologo nutrizionista in pensione dal 2013, Loris ha scoperto nel 1995, quando si trovava a Castello di Serravalle nelle colline tra Bologna e Modena, oggi località del Comune di Valsamoggia, quella che sarebbe diventata una passione ancora oggi decisamente vitale, una singolare attività scultorea alla quale dedica molto del suo tempo: “Ho iniziato quasi per caso facendo un muretto di sassi, mi sono detto ma questi sassi organizziamoli in un’altra maniera, così ho cominciato con alcune figure che ho chiamato gli sbircianti, figure antropomorfe che sbirciavano dai vasi da fiori, questo per dare una dignità al vaso che diventava supporto della pianta, ma si legava alla pianta stessa; lo facevo con i sassi del fiume che andavo a cercare; poi, come nel jazz, ho cominciato a svisare e legando i sassi, sempre con il cemento, ho creato le prime figure (Il centauro, Laocoonte, ecc.). Osservare un sasso che ha una certa architettura era per me fonte di ispirazione, si apriva un mondo fatto di maschere, facce, figure in seguito supportate anche dal legno; ho così lasciato temporaneamente i sassi e ho cominciato con legni di risulta, recuperati, legno che nel periodo di passaggio si è abbinato al sasso.”

A questo punto Loris precisa che non tutti i materiali sono sempre compatibili, i sassi lo sono fra di loro legandoli con il cemento, ma i sassi non si possono legare al legno. Subentra allora un discorso di armonia dei materiali, di ricerca di ciò che li tiene insieme; ecco allora emergere il ferro che si lega al sasso, ma anche al legno, per cui il ferro è diventato l’elemento di collegamento soprattutto per la creazione di figure importanti e rappresentative.

Loris definisce questa modalità di lavoro la tecnica del cemento armato, dove ogni elemento viene inserito con accurate e precise azioni. “La mia idea è dare un’anima a quello che faccio, dare un movimento ai sassi, ad esempio farli volare; è un’idea alchemica, porsi un obiettivo altissimo, quasi impossibile, i sassi non voleranno mai, ma in questo modo si cresce; nell’alchimia tentavano di fare l’oro, ma poi lavorando hanno scoperto la chimica e non solo; lavorando il legno io ho cercato il movimento e ho trovato il modo di animare alcuni manufatti con l’inserimento di un carillon.”

“Si muovono, al classico suono del carillon, la bocca di una volpe, di un gatto, di un tronco d’albero, vari protagonisti della famosa opera di Carlo Collodi; la figura di Pinocchio è molto presente nelle creazioni di Loris, ma nell’originale spirito – non quello edulcorato di impronta disneyana – che la eleva a icona universale, metafora della condizione umana spesso oscura, pesante e truculenta” raccontano dal Circolo.

“Infine, gli ultimi lavori di Loris Zini rappresentano originali vasi da piante: piccole case o altro (un rudere, una chiesa, un mulino), costruite in mattoni e arrampicate sui sassi che mantengono l’idea del manufatto che contiene la pianta; la struttura è vuota per cui le piante possono radicare al loro interno sposandosi con la struttura, poi con la crescita della pianta il tempo ridisegna le sculture e, volendo, si interviene con piccole potature. “Siamo usciti da questo suggestivo mondo sempre più convinti che meritasse una esposizione pubblica, seppure in uno spazio ridotto e con una selezione dei manufatti” concludono, invitando dalla mostra.