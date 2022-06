Nella “crono della Food Valley”, 5° posto per il ravennate Luca Collinelli. Una bella conferma per #inEmiliaRomagna

Un’altra giornata da incorniciare per il ravennate Luca Collinelli e l’imolese Matteo Montefiori . Alla “crono della Food Valley” a Mezzano Superiore (Pr) i due portacolori di #inEmiliaRomagna Cycling Team hanno portato a termine due ottime prestazioni sui 15 km del tracciato: seconda vittoria per Matteo Montefiori, che ha concluso a 50,278 km/h di media con 15″ di vantaggio su Bonelli (Biesse Carrera); un ottimo 5° posto per il ravennate Luca Collinelli, giunto a 49″ dal compagno di squadra.

Per entrambi è una bella conferma dopo la recente vittoria nella crono a coppie di Porto Sant’Elpidio e dopo essere già entrati in top ten nella precedente cronometro individuale di Romanengo.

Per Montefiori, in particolare, si tratta del terzo podio consecutivo a cronometro dopo il 2° di Romanengo e il 1° di Porto Sant’Elpidio. Per #inEmiliaRomagna Cycling Team è la terza vittoria stagionale, considerando anche il successo su strada ottenuto da Emanuele Ansaloni a Nonantola.

“Abbiamo lavorato molto per la cronometro e si è visto – ha detto Montefiori a caldo -, le sensazioni sono buone e ora guardiamo avanti, cerchiamo di fare bene al Campionato Italiano”.

“Abbiamo gestito bene la crono, stiamo crescendo e siamo contenti di come stiamo lavorando” ha subito confermato Collinelli, classe 2003, al primo anno nella categoria ma già competitivo ad alti livelli.

Domenica 5 giugno, doppio appuntamento per i giovani ambassador emiliano-romagnoli, ormai prossimi a prendere parte anche al Giro d’Italia Under 23.

I ragazzi del team promosso da APT Servizi Emilia Romagna e Consorzio Terrabici saranno in gara in parte in Toscana alla Coppa Lanciotto Ballerini a Campi Bisenzio (Michele Buda, Luca Collinelli, Stefano Masoni, Alessandro Messieri, Matteo Montefiori, Riccardo Sofia e Marco Tonti) e in parte all’internazionale Trofeo Città di Meldola in Romagna (Emanuele Ansaloni, Davide Dapporto, Marco De Angeli, Nicolò Marabini, Davide Pinardi e Paolo Riva).