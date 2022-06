Torna Judo al Parco. Tatami al Parco Teodorico il 9 giugno e poi si prosegue negli altri parchi ravennati

I giardini tornano ad animarsi e a colorarsi grazie a centinaia di bambini e a Judo al Parco. Il progetto ludico-sportivo promosso dall’A.S.D. Kaishi Judo Romagna, giunto alla sua 5° edizione, ripartirà giovedì 9 giugno dal Parco Teodorico e, a seguire, il tatami di Judo al Parco si sposterà in diversi parchi della città.

“In una società sempre più frettolosa e superficiale che guarda più all’apparenza ed al successo che ai sani principi, l’attività sportiva ha una forte funzione educativa e socializzante – commentano gli organizzatori dell’evento -. Oggi più che mai, è importante che lo sport, quello genuino, aiuti a trasmettere valori importantissimi e fondamentali quali il rispetto altrui, i valori etici, lealtà, rispetto delle regole, amicizia, e deve, grazie ai suoi principi educare l’individuo a ripudiare ogni forma di violenza, discriminazione e corruzione”.

“Il Judo è riconosciuto anche dalla moderna pedagogia come un valido strumento educativo estremamente prezioso per l’evoluzione psicofisica sia di ragazzi normodotati che con bisogni educativi speciali, e allora quale miglior approccio a questa disciplina di Judo al Parco? Gli incontri sono gratuiti e la partecipazione non necessita di prenotazione, sarà sufficiente presentarsi al Parco interessato e compilare una scheda di partecipazione. Durante gli incontri sarà offerta, grazie ad un marchio di supermercati locali, una merenda ristoratrice a tutti i bambini partecipanti.

L’evento è patrocinato dal Comune di Ravenna, Provincia, Regione E.R., AUSL Romagna, accanto ai tecnici del Kaishi Judo Romagna vi sono i partners storici come Anmic, Avis Comunale Ravenna, Aeer, Pubblica Assistenza.

Gli appuntamenti saranno dalle 17.30 alle 19.30 presso i seguenti parchi: 9 giugno Parco Teodorico via Pomposa, 16 giugno Parco Fagiolo via Cavina, 23 giugno Giardino Mani Fiorite via Eraclea, 30 giugno Parco Fagiolo, 7 luglio Giardino Mani Fiorite, 14 luglio Parco Fagiolo, 1 settembre Parco Teodorico, 8 settembre Parco Fagiolo.

Per informazioni seguite la pagina FB “Judo al Parco” o telefonate al 3451215375 oppure scrivete una email Kaishijudo@libero.it.