Eloisa Atti Quintet al Pavaglione di Lugo

Torna stasera, 6 giugno, l’appuntamento con la musica jazz offerto dalla Fondazione Cassa di Risparmio e Banca del Monte di Lugo insieme a Crédit Agricole Italia nella cornice del Pavaglione in collaborazione con l’associazione Lugo Music Festival.

La voce di Eloisa Atti tra jazz e blues sarà accompagnata da un ensemble d’eccezione con Marco Bovi alla chitarra, Emiliano Pintori al pianoforte, Stefano Senni al contrabbasso e Zeno De Rossi alla batteria.

Eloisa Atti rappresenta una delle voci più significative dell’ultimo periodo per quanto riguarda il jazz in Italia con numerose tournée alle spalle. Sul palco infatti la formazione in quintetto è quella dell’album Edges (2018), nel quale si ascolta la Atti in versione songwriter americana.

La serata prevede una scelta di brani dal suddetto lavoro originale e l’anticipazione del progetto musicale “Always”, che ci restituisce la vocalist in un omaggio al jazz più classico con brani di Ellington, Porter, Arlen e Berlin. Il concerto inizierà alle ore 21 e l’ingresso è a offerta libera.