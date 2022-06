Estate a Bagnacavallo. “Di martedì”, dal 7 giugno mercatini e animazioni nel centro storico

L’estate a Bagnacavallo inizierà in anticipo grazie all’iniziativa “Di martedì”, che dal 7 giugno proporrà nel centro storico di Bagnacavallo per quattro martedì consecutivi mercatini creativi e dei ragazzi, giochi e animazioni, musica e street food e negozi aperti per lo shopping al chiaro di luna.

“Di martedì” è un’iniziativa promossa dalla rete di imprese “Bagnacavallo fa Centro” in collaborazione con il Comune, le associazioni di categoria, “In Bassa Romagna” e Pro Loco e con il supporto di Orva, Natura Nuova e Deco.

Per quanto riguarda la musica, la prima serata martedì 7 giugno vedrà protagonisti sul palco di piazza della Libertà, alle 21, i “Nineteen”, mentre nel cortile dell’Officina, in via Matteotti 28, si esibirà Annamaria Mazzini con un “Tributo a Mina”, sempre alle 21.

Martedì 14 alle 21 in piazza della Libertà si esibirà Vittorio Bonetti, mentre Beat Ballet asd proporrà “Frames”, uno spettacolo di danza itinerante dalla piazza al Mercato coperto di via Baracca. In via Matteotti ci si potrà divertire con giochi di legno e d’ingegno di vario tipo e in piazza del Carmine sarà allestito il Mercatino dei ragazzi a cura della Pro Loco (per info e adesioni Ilaria 338 8025307).

Il martedì successivo, 21 giugno, “Di martedì” incontrerà la “Festa della musica” promossa dalla Pro Loco, con appuntamenti musicali disseminati in tutto il centro storico. Ci saranno poi sempre i giochi di legno e d’ingegno in via Matteotti e il Mercatino dei ragazzi a cura della Pro Loco in piazza del Carmine.

La manifestazione si concluderà martedì 28 giugno, con il concerto del Lorenzo Pagani Trio in piazza della Libertà alle 21. Per tutti i martedì sera via Mazzini ospiterà i mercatini creativi e uno spazio per il gioco degli scacchi curato dal Circolo Scacchistico Lughese. I punti ristoro saranno a cura di A la mi Manira food truck, Chiribilli Bistrò, Macelleria dell’Arco, Osteria Malabocca, Tiffany Kitchen.

In occasione dell’iniziativa, il Museo Civico delle Cappuccine osserverà un orario di apertura straordinario dalle 21 alle 23.

Il 14 e 28 giugno ci sarà inoltre “Bagnacavallo a spasso”, visita guidata per le vie del centro tra arte-storia, personaggi illustri e aneddoti. Il ritrovo sarà alle 20.30 in Piazza Nuova ingresso lato Vecchia Darsena (info e prenotazioni Elisabetta Borda, guida turistica – 388 9036147).

Per informazioni e programma generale: Facebook e Instragram @bagnacavallofacentro