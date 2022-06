Per Nicole Luciani dello Shotokan Karate club Ravenna il titolo italiano nel Kumite individuale, categoria juniores

Sabato 4 giugno, a Casale Monferrato, Nicole Luciani, portacolori dello Shotokan Karate Club Ravenna, ha conquistato il titolo italiano nel Kumite individuale nella categoria juniores ai campionati assoluti della Fikta, federazione di karate tradizionale.

“Dopo tanti podi in ogni gara disputata, Luciani bissa il primo oro vinto al Trofeo delle Regioni nel 2019 – spiegano dallo Shotokan Karate club Ravenna – e dopo due anni sofferti dai movimenti sportivi, a ripresa vede la conferma del valore della campionessa ravennate”.

Enorme la soddisfazione del maestro Alessandro Cilla, che ora spera nella convocazione della sua atleta in Nazionale, traguardo mai raggiunto finora “E’ ancora la conferma del valore della societa’ cittadina, la piu’ antica e prestigiosa, sia per titoli che per staff tecnico, ma soprattutto nota per serieta’ e impegno sempre tesi al miglioramento psico-fisico degli atleti che le vengono affidati” commenta Cilli. Ora l’impegno più vicino è il Torneo sociale 2022 , che si terra’ a Marina di Ravenna il 24 giugno presso la palestra della scuola media Mattei alle ore 18.30, con esami di passaggio di grado.