Raccolti 650 kg di cibo per cani alle sfilate di beneficenza: saranno donati al canile di Bizzuno

Il ricavato della sesta edizione della sfilata canina di beneficenza è stato donato agli ospiti a quattro zampe del canile di Bizzuno. Le due tappe della sfilata si sono tenute a Massa Lombarda e Conselice dove sono stati raccolti complessivamente 650 kg di crocchette. Le due sfilate sono state organizzate da Antony Baldini e Martina Vullo e si sono inserite, nell’ambito delle iniziative promosse dall’assessorato alla gentilezza. Sabato mattina gli organizzatori, l’assessore alla cultura e alla gentilezza del comune di Massa Lombarda Elisa Fiori e alcuni membri della protezione civile massese hanno consegnato il cibo ai volontari del canile.

L’assessore Elisa Fiori ha dichiarato: “Si ringraziano per il supporto e la partecipazione i comuni di Massa Lombarda e Conselice, la protezione civile di Massa Lombarda e la sua efficientissima sezione cinofila e tutti i numerosi sponsor. Una menzione speciale va alle attività I Love Pet and Green di Massa Lombarda, Oh my dog e Clinica veterinaria Fucci di Conselice che hanno contribuito con grande generosità anche all’organizzazione dell’evento.

Ultimo ma non per importanza il ringraziamento all’intera comunità che anche quest’anno ha dimostrato grande civiltà e rinnovata sensibilità nei confronti degli amici animali.

L’appuntamento è adesso per venerdì primo Luglio, presso Piazza Matteotti a Massa Lombarda, con una sfilata canina di beneficenza per i nostri amici gatti”