Peste Suina. Molino Spadoni rassicura: “Massima attenzione nell’allevamento della Mora Romagnola di Brisighella”

In merito alla notizia apparsa sulla stampa locale circa la possibilità sulla diffusione della peste suina sul territorio locale, Molino Spadoni rende noto che “il proprio allevamento di Mora Romagnola, Fattoria Palazzo di Zattaglia sito sulle colline di Brisighella, ha adottato tutti gli accorgimenti strutturali e sanitari possibili, con l’obiettivo di tutelare questa razza autoctona di suino nero”.

Innanzitutto, spiegano da Spadoni, “l’allevamento è allo stato semibrado in cui vige un monitoraggio quotidiano e costante degli animali e delle recinzioni che li contengono. Quest’ultime sono state realizzate utilizzando reti metalliche e dissuasori elettrici, rafforzate nelle zone più vicine alle stalle e alle mangiatoie proprio per impedire la vicinanza tra gli animali allevati e i selvatici. Oltre a questo, il personale indossa abbigliamento adibito esclusivamente per il lavoro in stalla e per i mezzi in entrata è stato predisposto un sistema di lavaggio e di disinfezione. Inoltre, è stata attivata una collaborazione con i cacciatori abilitati alla selezione, il corpo forestale locale e l’USL veterinaria per un ulteriore monitoraggio e contenimento degli ungulati selvatici intorno all’area”.

La Mora Romagnola, chiudono dal Molino, “è considerata una tra le migliori razze suine autoctone d’Italia; sui soli 3.500 capi presenti in Italia, 1.300 c.ca sono allevati dalla famiglia Spadoni. Gli animali crescono in totale benessere allo stato semibrado in oltre 90 ettari fra colline, pascoli e boschi. Qui le More mangiano principalmente ciò che trovano nei boschi, bevono acqua di sorgente e sono rispettate nei cicli di riproduzione”.

