Mercoledì 8 giugno si riunisce la commissione consiliare 3 “C.C.A.T. Assetto del Territorio”, su linea elettrica per fotovoltaico a San Michele

Mercoledì 8 giugno, alle 14, nella sala Consiglio, si riunirà la commissione consiliare 3 “C.C.A.T. Assetto del Territorio”.

All’ordine del giorno la Valutazione in merito alla variante all’elaborato Poc 13 “Ricognizione vincoli espropriativi e dichiarazioni di pubblica utilità” del Poc per realizzazione di linea elettrica di connessione dell’impianto fotovoltaico da realizzarsi in località via Bartolotte a San Michele.

I consiglieri possono partecipare anche con collegamento da remoto in modalità di videoconferenza. La seduta potrà essere seguita in diretta sulla pagina facebook del Comune.