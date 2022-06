Al Parco Teodorico “A piedi nudi nel parco tra moda e beneficenza”

Il Comitato di Ravenna della Croce Rossa Italiana promuove giovedì 9 giugno, a partire dalle ore 18.30, una sfilata di moda per raccolta fondi con abiti da sposa e da cerimonia donati da “Sposa Più” che ha chiuso recentemente la propria attività.

L’evento si svolgerà nella stupenda cornice del Parco Teodorico dove sfileranno circa 15 modelle con abiti da sposa e da cerimonia e abbigliamento di TWINSET che ha messo a disposizione personale e spazi, oltre alla propria professionalità nel settore.

Diverse le collaborazioni, tutte gratuite, per la realizzazione della sfilata a partire dal gruppo dei 3 saloni di parrucchieri Aribelli: Lorena Gondolini; Alessandra e Susanna; Via Veneto 5 a cui si aggiungono Tania Panizza per la conduzione della serata, Vincenzo Pioggia per la fotografia e il DJ SET Steve Cartoceti che proporrà il sottofondo musicale durante tutta la performance.

L’iniziativa di Beneficenza deve un particolare ringraziamento alla Cooperativa San Vitale e a Ristoro Teodorico che oltre a rendere disponibile i propri spazi per l’allestimento predisporrà un’apericena, per i partecipanti che lo desiderano.

Tutta la cittadinanza è invitata il 9 giugno, non solo per assistere ad un evento di moda ma soprattutto per contribuire ad una raccolta fondi che la Croce Rossa Italiana destinerà a chi ha bisogno.