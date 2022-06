Bagnacavallo. A Villanova una serata per ricordare Rosalia Fantoni e presentare il suo ultimo libro

Venerdì 10 giugno alle 20.30, presso la “Casa del popolo” di via della Chiesa a Villanova di Bagnacavallo, si terrà un incontro dal titolo “Raccontando Rosalia Fantoni – testimonianze e ricordi”. Interverranno sindaca e vicesindaca di Bagnacavallo, il ricercatore storico Gian Luigi Melandri e lo storico Daniel Cesaretti; ci saranno contributi musicali di Vittorio Bonetti e Michele Carnevali.

Sarà l’occasione per ricordare, a poco più di un anno dalla scomparsa, una figura molto importante per Villanova, Rosalia Fantoni, che fu per lungo tempo presidente del Consiglio di Frazione e instancabile organizzatrice delle relazioni con i canadesi che venivano a onorare i loro caduti presso il locale cimitero di guerra.

Verrà inoltre presentato il suo ultimo libro, “Ragazzi di libertà – Boys of Freedom” (Edit Faenza), che Rosalia Fantoni diede alle stampe nel 2020 per ricordare i canadesi che riposano nel Cimitero di guerra di Villanova, tenerne viva la memoria e onorarne il sacrificio. Il libro riporta le biografie e, laddove disponibili, le foto di tutti i militari sepolti nel Cimitero di guerra canadese. Si tratta di un lavoro inedito al quale si affiancano un’introduzione dedicata a Villanova nel passato, lettere, estratti di diari, atti della Giunta comunale e documenti provenienti dall’Archivio Storico di Bagnacavallo e dal Canada.

La serata è promossa dal Consiglio di Zona di Villanova e dal Comune di Bagnacavallo. Ingresso libero e gratuito.