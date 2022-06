Un estate ricca di appuntamenti cinematografici presso l’Arena Jolly a Russi

La rassegna estiva all’Arena Jolly, di via Saffi 4 a Russi, prosegue per tutta l’estate con tantissimi film. Ogni settimana proiezioni di giovedì e lunedì con film per adulti e per ragazzi. Le proiezione inizieranno alle 21:15 e la biglietteria sarà aperta dalle 20:45.

Programma giugno 2022

9 e 13 giugno “La signora delle rose”

16 e 20 giugno “Il ritratto del Duca”

23 e 27 giugno “Licorice Pizza”

30 giugno e 4 luglio “L’arma dell’inganno”