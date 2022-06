Successo per la campagna di crowdfunding per riqualificare i parchi pubblici di Russi: l’obiettivo iniziale della campagna lanciata da ASD Arancioni Giovani Falchetti, con il sostegno del Comune di Russi, per arricchire il Parco Bondi con attrezzature per il Teqball e Footable, è stato raggiunto dopo solo 7 giorni!

“Siamo piacevolmente sorpresi della fiducia e del supporto di tutte le persone che hanno deciso di sostenere il progetto e che ci hanno permesso di raggiungere questo traguardo in tempi record – commentano da ASD Arancioni Giovani Falchetti -. Ora possiamo procedere con l’ordine delle attrezzature e la loro collocazione”.

“Ma non è finita qui. L’adesione a questo progetto, la generosità e sensibilità che stiamo riscontrando, ci danno l’energia per non fermarci qui e fare di più per i nostri ragazzi… e non solo! Di idee e soprattutto necessità ce ne sono tante, dall’acquisto della macchina segnacampo, alla sostituzione delle vecchie postazioni del percorso di allenamento del Parco Berlinguer, per permettere a tutti, giovani e adulti, di restare in forma. Un nuovo obiettivo di fronte a noi… rilanciamo raddoppiando!” spiegano dall’associazione sportiva

Dopo aver raggiunto i primi 4.000 €, la nuova sfida è raggiungerne ulteriori 4.000. “L’obbiettivo è l’acquisto di un carrello segnacampo e delle apposite vernici. Così potremo tracciare le righe del campo fra le porte che “troneggiano“ nel grande prato del parco Berlinguer, e potremo farlo anche negli altri parchi e campi da calcio della città. Inoltre vorremmo sostituire alcune attrezzature del Percorso Vita del parco Berlinguer che, assieme al Comune di Russi” concludono

Potete trovare informazioni sul nostro progetto – WOW, Il Nostro parco! – ed effettuare una donazione su: https://www.ideaginger.it/progetti/wow-il-nostro-parco.html