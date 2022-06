Sabato 11 giugno inaugura la nuova sede della Cgil a Bagnacavallo

Sabato 11 giugno sarà inaugurata la nuova sede della Camera del lavoro di Bagnacavallo. L’appuntamento è alle 10 in via Pieve 2B, nel contesto del centro commerciale La Pieve. Saranno presenti all’inaugurazione pubblica Eleonora Proni, sindaca di Bagnacavallo, e Marinella Melandri, segretaria generale della Cgil Ravenna.

“La nuova sede della Camera del lavoro di Bagnacavallo – spiega Manuela Trancossi, della segreteria confederale della Cgil di Ravenna – si contraddistingue per la funzionalità dei locali e per la posizione facilmente raggiungibile, con un ampio parcheggio a disposizione. Gli uffici sono al piano terra e saranno punto di riferimento, per tutte le persone, per poter accedere ai servizi fiscali, previdenziali e all’assistenza sindacale individuale e collettiva”.