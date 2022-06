Ravenna per il basket. Attivato un numero verde gratuito per le aziende che vogliono sostenere la pallacanestro in città

Da domani, martedì 14 giugno sarà attivo il numero verde 800 011 715 dedicato alle aziende che vorranno sostenere il Basket Ravenna e che hanno una forte vocazione e sensibilità sociale.

Il numero sarà attivo tutti i giorni dalle ore 8 alle ore 22 e sarà possibile avere tutte le informazioni per sottoscrivere un accordo come partner commerciali.

“Ci teniamo anche a ringraziare i nostri sponsor che ci hanno sostenuto finora e continueranno a farlo – sottolineano dal Basket Ravenna -. Già diverse realtà aziendali ravennati, in questi giorni, hanno mostrato disponibilità ad un aumento del contributo per la prossima stagione. I tempi sono stretti ma ogni segnale ricevuto, comprese le donazioni dei privati cittadini, è sintomo di una volontà precisa di continuare insieme l’impegno per la pallacanestro in città”.