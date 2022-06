È online il bando per le associazioni che vogliono partecipare al Festival del Buon Vivere 2022

È online il bando rivolto a quelle realtà, formali e non, che intendono partecipare con dei progetti da realizzare in presenza alla tredicesima Festival del Buon Vivere che si svolgerà il prossimo settembre a Forlì e in Romagna.

Il tema dell’edizione 2023 è “In relazione”, la relazione per affrontare la complessità che il vivere ci impone, per decidere come educarci per educare, per essere lo specchio credibile di uno sviluppo sociale, culturale ed economico in cui anche il futuro possa riconoscersi in termini di sostenibilità.

La relazione come opportunità di ascolto, di dialogo, di conoscenza e di consapevolezza al bene comune. Dal conoscere al riconoscersi per potere esercitare, uomini e donne insieme nella loro pluralità fatta di generazioni e di culture diverse, la nostra imperdibile opportunità di essere uguali nelle differenze. Il bando è rivolto a tutte le realtà pubbliche e private che intendano proporre iniziative inedite da svolgersi nel corso del Festival, ed in particolare nelle giornate da sabato 17 a domenica 25 settembre 2022.

Il programma è aperto alla partecipazione di imprese, di associazioni non-profit di ogni ambito (culturali, ambientaliste, sportive, etc.) agli artisti e ai creativi, alle scuole di ogni ordine e grado (dalla scuola dell’infanzia all’università), che vorranno contribuire ad arricchire il programma dell’evento attraverso convegni, conferenze, workshop, laboratori, performance artistiche, concerti, mostre, itinerari guidati, e iniziative di ogni tipo, in linea e coerenza con le finalità dell’avviso. Il Comitato Organizzatore dell’Evento darà priorità ai progetti che prevedano il coinvolgimento e la collaborazione in partnership di almeno due realtà.

Tutte le informazioni sono nel bando, scaricabile al seguente link: http://tribucoop-ufficiostampa.mailrouter.it/rsp/pmj6db/content/bv22_bando-associazioni_def.pdf?_d=75D&_c=44a94268