Giornate Europee dell’Archeologia: tanti appuntamenti in Romagna tra Ravenna, Lugo, Cervia, Cesena e Galeata

Nelle giornate di venerdì 17, sabato 18 e domenica 19 giugno, in occasione delle Giornate Europee dell’Archeologia, la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini propone sul territorio di competenza alcuni interessanti e inconsueti appuntamenti, aperture straordinarie e percorsi con visita guidata, che si svolgeranno a Ravenna, Lugo, Galeata, Cesena e Cervia.

GLI EVENTI

VENERDI 17 GIUGNO a RAVENNA

Porte aperte al Deposito Archeologico

Apertura straordinaria al pubblico con visite guidate alle ore 15, 16 e 17

Centro Operativo della Soprintendenza ABAP di Ravenna

Via Benedetto Fiandrini 1, Ravenna

Evento gratuito a numero chiuso

Prenotazione obbligatoria: livia.bissi@beniculturali.it oppure 0544543713

L’apertura straordinaria del Deposito Archeologico sarà l’occasione per la cittadinanza di conoscere questo luogo, normalmente chiuso al pubblico, e quanto contiene. Il funzionario archeologo responsabile del Centro Operativo illustrerà ai partecipanti come vengono trattati i reperti una volta prelevati dallo scavo e approfondirà vari aspetti legati alla conservazione e alla valorizzazione dei manufatti archeologici. Una piccola esposizione di reperti provenienti da diversi contesti cittadini consentirà poi di raccontare scavi più o meno recenti condotti a Ravenna e nel suo territorio e di rispondere a tutte le curiosità in merito agli oggetti conservati nel deposito.

SABATO 18 GIUGNO a LUGO

Il castello di Zagonara: archeologia e paesaggio nella Bassa Romandiola

Percorso archeologico interattivo alle ore 16.30 e alle 17.45

Sito del castello di Zagonara

Via Zagonara, Lugo (RA)

Evento gratuito

Prenotazioni: bassaromandiola@gmail.com

Grazie al percorso archeologico interattivo si potrà scoprire la storia del sito del Castello di Zagonara e conoscere più da vicino il mestiere dell’archeologo. Un percorso immersivo durante il quale si potrà partecipare ad una simulazione di scavo, osservare la ceramica utilizzata più di 1000 anni fa, ascoltare i suoni di un’officina metallurgica medievale e comprendere il potere di acquisto delle monete antiche. Infine, si potrà osservare un vero scheletro umano e sfidare gli altri visitatori nel riconoscere e indovinare i nomi delle ossa!

DOMENICA 19 GIUGNO a GALEATA

Le terme SI fanno belle: il cantiere di restauro archeologico del settore termale della “villa di Teoderico”

Visite guidate alle ore 15.30, 16.30, 17.30, 18.30

Area archeologica della “villa di Teoderico”

Via Pantano, Galeata (FC)

Per info e prenotazioni: 0543 97542829 cultura@comune.galeata.fc.it

L’evento prevede l’apertura al pubblico del cantiere di restauro attualmente in corso nel quartiere termale della cosiddetta villa di Teoderico di Galeata. La visita prevedrà l’illustrazione dei rinvenimenti archeologici emersi durante gli scavi in regime di concessione dell’Università di Bologna, ma soprattutto metterà a fuoco le diverse scelte conservative effettuate ai fini della valorizzazione dell’area.

DOMENICA 19 GIUGNO a CESENA

Apertura del Deposito Archeologico di San Domenico

Apertura straordinaria con visite guidate

dalle ore 15.00 alle ore 18.00

Chiostro di San Domenico

accesso da piazza San Domenico, Cesena (FC)

Per info: archeologia-cesena@libero.it

Evento a cura del Gruppo Archeologico Cesenate “G. Albano”

Attraverso una ricca campionatura di materiali ceramici, conservati presso il Deposito archeologico della Soprintendenza in San Domenico, verrà indagato, percorrendo i secoli dall’età del Bronzo fino all’età romana, il “saper far di ceramica” delle genti che popolarono Cesena e il suo territorio.

DOMENICA 19 GIUGNO a CERVIA

Presentazione delle ricerche archeologiche sull’area di Cervia Vecchia

Domenica 19 giugno 2022 ore 21

Darsena del Sale

Piazzale dei Salinari 1, viale Alfredo Oriani 12, Cervia (RA)

Presentazione ore 21

Le Giornate Europee dell’Archeologia sono l’occasione per presentare i risultati della campagna di ricerche finora condotte sul sito di Cervia Vecchia e conoscere meglio questo importante sito. L’antica città di Cervia sorgeva nel cuore dell’area delle saline. Abbandonata nel corso del XVIII secolo a causa del trasferimento dei suoi abitanti verso il luogo ove si trova tutt’oggi, i suoi resti sono scomparsi nel tempo lasciando soltanto labili tracce. Da alcuni anni l’Università di Bologna sta svolgendo scavi per riscoprire le vestigia dell’antico abitato.