Lavori alla condotta idrica. A Russi, interruzione del transito veicolare e pedonale in Via Montanari

Il Comune di Russi informa la cittadinanza che, vista la necessità di consentire in condizioni di sicurezza l’esecuzione dei lavori di raddoppio della condotta esistente di Romagna Acque tra la cabina di Russi e la derivazione per Lugo e Cotignola, si istituisce il divieto di transito veicolare e pedonale in Russi, Via Montanari, in corrispondenza della condotta esistente di Romagna Acque, dalle ore 7.30 del 27/06/2022 alle ore 17.00 del 30/06/2022.