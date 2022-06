Russi Estate 2022. Un ricco calendario di appuntamenti con eventi di grande richiamo e iniziative più intime

Anche quest’anno il ricco calendario degli appuntamenti di Russi Estate 2022, caratterizzerà tutto il periodo estivo, fino ai primi di settembre, con tanti eventi e iniziative.

Il programma spazia dagli eventi di grande richiamo alle più intime iniziative cittadine (appuntamenti per famiglie e per anziani, manifestazioni sportive, gastronomiche, serate musicali, mostre artistiche ed altro ancora).

Tutte le iniziative si svolgeranno nelle location ormai note a tutti i russiani e non: il giardino della Rocca, il parco del gazebo retrostante la scuola elementare, la piazza Dante, il parco Falcone e Borsellino di fronte al centro sociale Porta Nova e ovviamente Palazzo San Giacomo.

Tutti i mercoledì in piazza Dante alle 21, incontri letterari con grandi autori a partire da Federica e Martina che presentano “Bouquet of Madness” – il podcast live di True Crime, per proseguiere con Eraldo Baldini che presenta “Fantasmi e luoghi stregati di Romagna”, “Romagna arcana” e “Streghe e malefici e magia popolare in Romagna”, Roberto Valgimigli che presenta “Occhi di un mondo altro”, Maria Federica Baroncini che presenta “Sale di pietra” e Gene Gnocchi che presenta “Tennispedia” per poi finire con Cristiano Cavina che presenterà “La parola di papà”.

Il grande Palazzo di Russi è stato invece oggetto, negli ultimi tre anni, di un importante progetto di restauro e risanamento di alcune stanze ed è proprio grazie a questo intervento che ora è pronto ad ospitare esibizioni, attività culturali, museali e ricreative accogliendo ed emozionando i visitatori. Dal 18 giugno, data dell’inaugurazione, fino al 25 settembre 2022, infatti, negli spazi restaurati di questa meravigliosa location sarà possibile visitare la mostra “Alla Natura. L’azione artistica come ultimo rito magico e salvifico”, curata da Alessandra Carini con l’assistenza di Benedetta Pezzi.

Nel contesto dell’esposizione, l’opera d’arte e l’azione artistica diventano riti propiziatori e atti sciamanici, che richiamano gli spiriti della Natura a protezione di questo mondo ormai perduto.

San Giacomo tornerà protagonista anche del Ravenna Festival, dove da molti anni ospita eventi tra i più attesi e partecipati della rassegna, e precisamente questo accadrà il 25 e 26 giugno con “La notte del Rap” e “La notte Irlandese”.

Continueranno le proiezioni cinematografiche dell’arena Jolly di via Saffi fino al 29 agosto.

L’elenco completo degli eventi, con le indicazioni di luoghi e orari, è scaricabile anche online dal sito del Comune: www.comune.russi.ra.it.

PROGRAMMA COMPLETO

18 giugno – 25 settembre

Palazzo San Giacomo

ALLA NATURA

L’azione artistica come ultimo rito magico e salvifico

mostra

lunedì 27 giugno

ore 21.15 | Arena Jolly | via Saffi 4

ARENA JOLLY

proiezione film

mercoledì 29 giugno

ore 21.00 | piazza Dante

E…STATE CON NOI

Federica e Martina presentano “Bouquet of Madness” – il podcast live di True Crime

giovedì 30 giugno

ore 21.15 | giardino della Rocca T. Melandri

FIABA ITINERANTE

ore 21.15 | Arena Jolly | via Saffi 4

ARENA JOLLY

proiezione film

venerdì 1 luglio

ore 20.45 | parco Falcone Borsellino

SERE D’ESTATE

grande lotteria di autofinanziamento

2 – 31 luglio

punto inComune

ACQUERELLANDO QUA E LÀ

mostra personale di Stellina Conti

inaugurazione sabato 2 luglio ore 16

sabato 2 luglio

ore 21.00 | piazza Dante

TACABANDA

Banda Città di Russi

domenica 3 luglio

ore 21.00 | giardino della Rocca T. Melandri

OMAGGIO AL MAESTRO ENNIO MORRICONE

Michele Carnevali in concerto

lunedì 4 luglio

ore 21.15 | Arena Jolly | via Saffi 4

ARENA JOLLY

proiezione film

martedì 5 luglio

ore 21.00 | giardino della Rocca T. Melandri

SAX ART FESTIVAL: RADICI

Bedetti Zanchini Duo in concerto

ore 21.15 | Arena Jolly | via Saffi 4

ARENA JOLLY

proiezione film

mercoledì 6 luglio

ore 21.00 | piazza Dante

E…STATE CON NOI

Eraldo Baldini presenta “Fantasmi e luoghi stregati di Romagna”, “Romagna arcana” e “Streghe e malefici e magia popolare in Romagna”

ore 21.15 | San Pancrazio | parco scuole elementari

CINEMA ALL’APERTO

giovedì 7 luglio

ore 21.15 | Arena Jolly | via Saffi 4

ARENA JOLLY

proiezione film

sabato 9 luglio

ore 21.00 | piazza Dante

TACABANDA

3Monti Band

domenica 10 luglio

ore 21.15 | Arena Jolly | via Saffi 4

ARENA JOLLY

proiezione film

lunedì 11 luglio

ore 21.15 | Arena Jolly | via Saffi 4

ARENA JOLLY

proiezione film

martedì 12 luglio

ore 21.15 | Arena Jolly | via Saffi 4

ARENA JOLLY

proiezione film

mercoledì 13 luglio

ore 21.00 | piazza Dante

E…STATE CON NOI

Roberto Valgimigli presenta “Occhi di un mondo altro”

13 – 16 luglio

giardino della Rocca T. Melandri

RUSSI ROCK BEER

giovedì 14 luglio

ore 18.30 | Palazzo San Giacomo

VISITA A PALAZZO, LA VERSAILLES DELLA ROMAGNA

visita guidata del Palazzo e della mostra Alla Natura

venerdì 15 luglio

ore 20.45 | parco Falcone Borsellino

SERE D’ESTATE

i Sunadur ad Porta Nova

sabato 16 luglio

ore 21.00 | piazza Dante

TACABANDA

Banda Musicale di Mercatale

domenica 17 luglio

giardino della Rocca T. Melandri

UN PALCO PER GLI APPASSIONATI

palco a disposizione su prenotazione

lunedì 18 luglio

ore 21.15 | Arena Jolly | via Saffi 4

ARENA JOLLY

proiezione film

martedì 19 luglio

ore 21.15 | Arena Jolly | via Saffi 4

ARENA JOLLY

proiezione film

19 – 30 luglio

ex Chiesa in Albis

UN MONDO IN BIANCO E NERO E A COLORI

mostra fotografica

inaugurazione martedì 19 luglio ore 21.00

mercoledì 20 luglio

ore 21.00 | piazza Dante

E…STATE CON NOI

Maria Federica Baroncini presenta “Sale di pietra” e Gene Gnocchi presenta “Tennispedia”

giovedì 21 luglio

ore 18.30 | Palazzo San Giacomo

ALLA NATURA: PRESENTAZIONE CATALOGO

con visita guidata alla mostra e degustazione vini

ore 21.15 | Arena Jolly | via Saffi 4

ARENA JOLLY

proiezione film

venerdì 22 luglio

ore 19.00 | Ortinsieme | via Molinaccio 30

ORTI DI SCAMBIO

picnic nell’orto alla scoperta di Ortinsieme

ore 21.00 | San Pancrazio | Museo della Vita Contadina

DANIELE CRISTOFORI & FRIEND

quando in romagna si ballava con la musica dei barbieri, calzolai e meccanici di biciclette

sabato 23 luglio

ore 21.15 | Arena Jolly | via Saffi 4

ARENA JOLLY

proiezione film

lunedì 25 luglio

ore 21.15 | Arena Jolly | via Saffi 4

ARENA JOLLY

proiezione film

martedì 26 luglio

ore 20.45 | Biblioteca Comunale | via Godo Vecchia 10

IL TENENTE VIGNOLA

proiezione cortometraggio

ore 21.15 | Arena Jolly | via Saffi 4

ARENA JOLLY

proiezione film

mercoledì 27 luglio

ore 17.30 | parco Falcone Borsellino

FESTA DELL’ANPI

ore 21.00 | piazza Dante

E…STATE CON NOI

Cristiano Cavina presenta “La parola di papà”

giovedì 28 luglio

ore 21.15 | Arena Jolly | via Saffi 4

ARENA JOLLY

proiezione film

venerdì 29 luglio

ore 20.45 | parco Falcone Borsellino

SERE D’ESTATE

ballerini di Romagna alla Casadei e corale Città di Russi Domenico Babini

ore 21.00 | San Pancrazio | Museo della Vita Contadina

COMMEDIA DIALETTALE

sabato 30 luglio

ore 20.45 | parco Falcone Borsellino

SERE D’ESTATE

Teatro dell’aglio con i burattini di Massimiliano Venturi

domenica 31 luglio

ore 21.00 | giardino della Rocca T. Melandri

FREAK OUT!

improvvisazione teatrale con 05 Quarto Atto

lunedì 1 agosto

ore 21.15 | Arena Jolly | via Saffi 4

ARENA JOLLY

proiezione film

giovedì 4 agosto

ore 20.45 | giardino della Rocca T. Melandri

NOTTE SOTTO LE STELLE

serata di musica e poesia

venerdì 5 agosto

ore 18.00 | Palazzo San Giacomo

ALLA NATURA: VISITE GUIDATE A PALAZZO

con degustazione vini

ore 20.45 | parco Falcone Borsellino

SERE D’ESTATE

piano bar con Vittorio Bonetti

domenica 7 agosto

ore 21.00 | Chiesa San Giacomo

I LUOGHI DELLO SPIRITO E DEL TEMPO

concerto

ore 20.45 | giardino della Rocca T. Melandri

PASSIONE CANTAUTORALE

Giò Gasdia Band in concerto

support band: The First Page

lunedì 8 agosto

ore 21.00 | giardino della Rocca T. Melandri

EMILIA ROMAGNA FESTIVAL: LA VIE IN BLUE

Gershwin Quintet e Sara Jane Ghiotti in concerto

giovedì 11 agosto

ore 21.15 | Arena Jolly | via Saffi 4

ARENA JOLLY

proiezione film

sabato 13 agosto

ore 20.45 | parco Falcone Borsellino

SERE D’ESTATE

musiche di Ennio Morricone con Alessia Furini

lunedì 15 agosto

ore 21.15 | Arena Jolly | via Saffi 4

ARENA JOLLY

proiezione film

giovedì 18 agosto

ore 21.15 | Arena Jolly | via Saffi 4

ARENA JOLLY

proiezione film

venerdì 19 agosto

ore 18.00 | Palazzo San Giacomo

ALLA NATURA: VISITE GUIDATE A PALAZZO

con degustazione vini

domenica 21 agosto

ore 21.00 | giardino della Rocca T. Melandri

COSMIC NIGHT

Desert Wizards in concerto

lunedì 22 agosto

ore 21.15 | Arena Jolly | via Saffi 4

ARENA JOLLY

proiezione film

giovedì 25 agosto

ore 21.15 | Arena Jolly | via Saffi 4

ARENA JOLLY

proiezione film

26 – 27 agosto

dalle 15.30 | Palazzo San Giacomo

PUNK ROCK WEEKEND – ZIGGY FEST

domenica 28 agosto

Palazzo San Giacomo

FESTIVAL PROG

lunedì 29 agosto

ore 21.15 | Arena Jolly | via Saffi 4

ARENA JOLLY

proiezione film

venerdì 2 settembre

ore 20.30 | giardino della Rocca T. Melandri

ROCCA MUSIC VOL. 3

domenica 4 settembre

ore 8.30 | Palazzo San Giacomo

RACCONTI IN VIAGGIO: IL LAMONE

passeggiata di 12/16km lungo il fiume sulle tracce della storia

ore 15.00 | Palazzo San Giacomo

VISITA A PALAZZO

visita guidata del Palazzo e della mostra Alla Natura

ore 18.30 | San Pancrazio | Parco Silvestroni

UN CESTO AL TRAMONTO

mercoledì 7 settembre

ore 19.00 | Ortinsieme | via Molinaccio 3

…E DIVENIR COMUNITÀ

dialoghi ad Ortinsieme