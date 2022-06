Si è chiusa nel tardo pomeriggio di venerdì 24 giugno la seconda giornata dell’EUROSAF Match Racing Open European Championship 2022 Emilia-Romagna e con essa il Round Robin che ha promosso i migliori quattro del ranking alle semifinali, in programma oggi nel primo pomeriggio.

Giornata, quella di ieri, del tutto diversa dalla prima in termini di meteo: disputati i primi voli con vento sostenuto e rafficato da terra, il Comitato di Regata ha dovuto riposizionare il campo per sfruttare il repentino salto della brezza, entrata da sud-est.

Variare di condizioni che non ha cambiato le gerarchie del Round Robin: il danese Jeppe Borch, numero 14 al mondo, si è infatti confermato al comando grazie a nove vittorie e una sconfitta, subita contro il francese Maxime Mesnil, numero 4 del ranking che ha terminato il girone al terzo posto con sette punti. Davanti a lui, alla pari con Borch ma classificato secondo in virtù della sconfitta patita nello scontro diretto, Eric Monnin. Completa il quadro dei promossi alle semifinali il francese Aurelien Pierroz, già numero quindici e attualmente al ventiquattresimo posto del ranking di specialità.

Guardando agli italiani, Riccardo Sepe ha chiuso il Round Robin con un buon 50%, equivalente al settimo posto, e la soddisfazione di aver fatto suo il match con Maxime Mesnil: risultato di tutto rispetto per il numero 86 del mondo. In ottava posizione ha invece chiuso il già campione italiano Rocco Attili, con un parziale di quattro vittorie e sei sconfitte.

Come anticipato, il programma di sabato prevede i match del King of the Castle, utili per definire le posizioni comprese tra l’undicesimo e il quinto posto, e le semifinali. L’appuntamento per lo skipper meeting è alle 11 presso la clubhouse del Circolo Velico Ravennate, organizzatore del EUROSAF Match Racing Open European Championship 2022, evento che ha trovato il patrocinio della Regione Emilia-Romagna.

Classifica Round Robin

1. Jeppe Borch (DEN) pt. 9 Q

2. Eric Monnin (SUI) pt. 9 Q

3. Maxime Mesnil (FRA) pt. 7 Q

4. Aurelien Pierroz (FRA) pt. 7 Q

5. Patryk Zbroja (POL) pt. 6

6. Thimote Polet (FRA) pt. 5

7. Riccardo Sepe (ITA) pt. 5

8. Rocco Attili (ITA) pt. 4

9. Matias Knip (FIN) pt. 2

10. Sylvaine Escurat (FRA) pt. 1

11. Helmut Bonomo (AUT) pt. 0