Il parco di Teodorico a Ravenna, già bellissimo, si arricchisce di una palestra all’aperto. Una ricchezza in più

Io sono un frequentatore da molto tempo del parco Teodorico, un progetto bellissimo con dentro una delle nostre ricchezze artistiche che è il mausoleo.

Al parco c’è tanto verde, ci sono alberi e si può stare in compagnia, da soli, all’ombra al sole, ci sono tanti giochi per i bambini, la famosa pista delle biglie. La domenica porto mia madre in carrozzina a prendere il caffè e anche lei, che questo parco non l’aveva mai visto dice che è una bellezza. Insomma è una meraviglia della città.

In questa meraviglia un paio di mesi fa gli amici di Alex e la sua compagna Cinzia Galeotti hanno donato a tutti i ravennati una palestra all’aperto. Io ogni tanto ci vado per tenermi un po’ in forma e incontro parecchie persone che ne usufruiscono.

È importante poi sapere che l’amicizia e il dono ci hanno dato questo patrimonio di umanità e anche di possibilità di usufrutto. Sarà nostra responsabilità tenere questa palestra all’aperto viva e non solo nel ricordo, anche, ma nel farsi carico di questo grande ricchezza.

Ivano Mazzani