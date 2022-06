La ravennate Alessandra Maltoni premiata alla Sorbona per il saggio sulla chiesa di San Giovanni Battista

La ravennate Alessandra Maltoni è stata premiata presso Università la Sorbona per il saggio sulla chiesa di San Giovanni Battista ( La chiesa della cipolla a due passi da Dante) dalla Professoressa Maria Teresa Prestigiacomo, giornalista e critico d’arte.

Il libro è stato presentato dalla stessa docente universitaria presso il Centro di Cultura italiano a Parigi alla presenza del Direttore del centro Antonio Feancico. Assieme ad Alessandra Maltoni il geologo Calogero Galletta di origini italiane, ma da anni vive in Francia con la famiglia e lavora in Lussemburgo,;il geologo ha presentato il suo romanzo ambientato in costa d’avorio “ L’oro di Ity” edizioni Modenit.