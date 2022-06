Altini (Ausl Romagna): “Aumentano le nuove positività. Nell’ultima settimana sono oltre 9 mila. Omicron 5 si diffonde velocemente”

Nella settimana dal 20 al 26 giugno, nel territorio dell’Ausl Romagna, sono state registrate 9.231 positività (36.2%) su un totale di 25.519 tamponi (molecolari e antigenici). Anche questa settimana si registra un aumento delle nuove positività sia in termini assoluti (+2928) che percentuali.

Si registra un tasso di occupazione dei posti letto di pazienti affetti da Covid in aumento rispetto alla scorsa settimana e in totale sono ricoverati 181 pazienti, tra questi 6 sono in terapia intensiva.

“I dati di questa settimana – commenta Mattia Altini, direttore Sanitario di Ausl Romagna –, registrano un ulteriore crescita di casi a cui corrisponde un aumento dei ricoveri nei reparti di degenza ordinaria, ma la percentuale di occupazione dei posti letto a livello aziendale si mantiene ancora lontana dalla soglia di allerta”.

“Omicron 5 – prosegue – anche se meno aggressiva, si sta diffondendo velocemente, complice anche il nostro comportamento che con il venir meno delle restrizioni è meno attento. Non dobbiamo allarmarci ma neanche sottovalutare i rischi”.

“La raccomandazione per tutti è di fare attenzione. E’ bene continuare a usare la mascherina, anche se non c’è più l’obbligo, nelle situazioni in cui c’è folla ed è difficile mantenere il distanziamento, e proteggerci con la vaccinazione che resta fondamentale per prevenire le conseguenze più gravi dell’infezione. Mi rivolgo ancora una volta alle persone più fragile e ultraottantenni: fate la quarta dose, non è tardi per vaccinarsi”.

Complessivamente sono stati sospesi 127 operatori tra dipendenti e convenzionati in tutta l’azienda USL della Romagna. La percentuale dei sospesi sul totale degli operatori con obbligo vaccinale è inferiore al 1% in tutti gli ambiti territoriali e non si apprezzano sostanziali differenze tra Cesena, Forlì, Rimini e Ravenna.

In continuo aumento il numero dei soggetti vaccinati nei centri vaccinali aziendali: al 27 giugno 905.511 con prima dose, 870.082 con seconda dose, 604.013 con terza dose e 29.594 con quarta dose la cui somministrazione è iniziata il 1 marzo, a cui vanno aggiunte 111.084 dosi somministrate dai MMG. Con il nuovo vaccino Nuvaxovid sono state somministrate 615 prime dosi e 475 seconde dosi.

Bollettino COVID 20 – 26 giugno

Dettaglio comuni 20-26 giugno