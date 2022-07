Grande successo per la Notte Rosa in Riviera. L’assessore regionale Corsini: “Bello rivedere la Notte Rosa col suo ‘volto’ normale e genuino”

Con gli eventi alle albe di oggi, domenica 3 luglio, la 17° edizione della Notte Rosa si avvia alla conclusione. Si registra ovunque grande soddisfazione per questa manifestazione che è tornata quest’anno alle performance delle prime edizioni. Alberghi pieni in tutta la Riviera, con picchi in alcune località del 100%.

Gli oltre 200 eventi (quasi tutti gratuiti) sparsi tra costa ed entroterra e i più di 100 artisti nelle principali piazze, oltre alla suggestione dei concerti all’alba che hanno salutato il sorgere del giorno, hanno regalato alla Notte Rosa 2022 un segno più, il segno di ripartenza di una nuova stagione dopo due anni difficili. Un fine settimana dove ha regnato la voglia di stare insieme, di condividere musica, spettacoli, benessere e buon cibo.

La musica grande protagonista in tutte le piazze, sulla spiaggia, nei borghi e in colline. Un’offerta culturale per tutte le età: dai concerti con i grandi nomi della musica italiana fino alle proposte per i giovanissimi. Ma quest’anno la Pink&Love ha dato molto spazio a tutte le forme di aggregazione sana: sport, wellness, aperitivi sulla spiaggia, escursioni nella natura.

“È stato bello rivedere la Notte Rosa col suo ‘volto’ normale e genuino – commenta l’Assessore Regionale al Turismo Andrea Corsini – con l’entusiasmo e l’energia innanzitutto degli operatori romagnoli e poi la risposta calorosa della gente, tantissima, che ha affollato le piazze e i borghi della Riviera e della Romagna per assistere agli oltre 200 eventi in calendario. Il ‘Capodanno dell’Estate Italiana’ quest’anno ha risposto più del solito al bisogno di svago, leggerezza, divertimento sano di cui l’Italia aveva tanto bisogno”.

“Un plauso particolare alle forze dell’ordine messe in campo da tutti i territori, che hanno saputo garantire ordine e serenità con una presenza discreta, ma vigile e sempre pronta” prosegue Corsini.

“Il risultato di questa edizione è un importante stimolo a proseguire una stagione estiva partita sotto i migliori auspici e che ha davanti ancora diverse ‘tappe’ importanti, con il live di Antonello Venditti e Francesco De Gregori a Cattolica tra meno di due settimane, il World Ducati Week a Misano nella seconda metà del mese, Patty Smith a Cervia a fine luglio, il Ferragosto e un settembre ricchissimo di appuntamenti, da Italian Bike Festival e Moto GP all’Autodromo di Misano, passando per l’Ironman a Cervia – conclude Corsini -. La Riviera ancora una volta è stata protagonista dell’estate italiana con il suo biglietto da visita migliore: ospitalità genuina, sincera voglia di stare assieme e divertimento per tutti”.

Unanime il giudizio dei sindaci dei comuni coinvolti, che sin dal primo giorno hanno commentato positivamente la manifestazione sulle pagine social. Da Ferrara a Cattolica, i Primi Cittadini della Riviera e dei borghi hanno raccontano la soddisfazione per la grande partecipazione agli eventi e non hanno mancato di sottolineare quanto, da parte di turisti e cittadinanza, ci sia la voglia a volersi ritrovare, divertirsi e stare insieme con leggerezza.

Per Jamil Sadegholvaad Presidente di Visit Romagna è stata un’edizione bellissima e indimenticabile. “Il ritorno alla collocazione originaria nel primo week end di luglio ci ha premiato. Siamo tornati anche ai numeri e alle presenze turistiche delle prime edizioni. Su questa edizione, che abbiamo definito della ‘rinascita’, avevamo grandi aspettative e non ci ha deluso. Anche la ricaduta economica e occupazionale è stata davvero eccezionale per tutta la Romagna. E’ stata una Notte Rosa segnata da un programma ricco e, finalmente, senza restrizioni”.

“Non esageriamo se la definiamo, con questi numeri, come la più grande festa dell’estate italiana – sottolinea -. Un lavoro straordinario che ha visto tutti i comuni impegnati a realizzare una programmazione di eventi da guinness dei primati. La manifestazione ha visto lavorare insieme pubblico e privato, costa ed entroterra, innovazione e tradizione. I risultati ci hanno dato ragione. Questa è la Notte Rosa anno I della Rinascita, è il modello di una nuova matrice che punta sui grandi eventi musicali e su eventi unici diffusi in tutta la Romagna senza eccezioni. Anche per i prossimi anni punteremo ragionevolmente a bissare il successo di pubblico e di critica. Ringrazio davvero tutti per la riuscita dell’evento, sia gli operatori pubblici, che i privati e, naturalmente, le forze dell’ordine e i presidi territoriali che hanno permesso lo svolgimento sereno dell’intero weekend di festa”.