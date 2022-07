In 600 alle 6 per l’Urban Trail. Una festa tra sport e cultura per la X edizione della Ravenna Città d’acque

La decima edizione dell’Urban Trail Ravenna Città d’acque, la manifestazione organizzata da Trail Romagna in compartecipazione con il Comune di Ravenna e il sostegno di BCC, ha registrato 600 presenze, cinquanta delle quali impegnate nell’itinerario dedicato alla Ravenna Medievale guidato da Paola Novara.

Accolto con grande entusiasmo il percorso – in gran parte aperto per l’occasione – che segue le acque presenti in città, come i fiumi Uniti, il fiume Montone, il canale Lama e Darsena di Città – ma soprattutto le memorie acquifere di Ravenna: dal letto oramai abbandonato del fiume Ronco a quello del fiume Montone, da via Bassa del Pignattaro a via Sabbionara e via Rotta, dal canale Molino al Molino Lovatelli fino al tracciato sulle mura anticamente circondate dai fossati.

Grazie a Millepiedi Viaggi, Chalet dei Giardini, Molino Spadoni, Mercato Coperto, Ristorante Alexander, I Passatelli e numerosi altri partner 100 tra camminatori e runners sono stati premiati per la semplice partecipazione.

Il prossimo appuntamento con Itinerari Ravennati è fissato dal 13 al 18 agosto con il Camino di San Romualdo: Ravenna-Eremo di Camaldoli.