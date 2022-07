Sanità. Liverani (Lega): “Colmare le carenze di personale nei pronto soccorso di Lugo e Ravenna”

Il consigliere Andrea Liverani (Lega) interroga la giunta per sapere se sono previste assunzioni straordinarie di medici e infermieri per colmare la carenza di personale al pronto soccorso dell’ospedale di Lugo e in quello di Ravenna.

“Da alcune segnalazioni -ha spiegato il consigliere- risulta che la carenza del personale nell’ultimo periodo si è fatta sentire in modo preoccupante, provocando un aumento dei tempi di attesa. A sono dovuti arrivare rinforzi dall’ospedale di Faenza per poter coprire i turni di Lugo. Sempre all’ospedale di Lugo, nell’area dell’emergenza, ci sono in media 120 ingressi al giorno e sono soltanto due i medici per turno tenuti a seguire tutta la mole di richieste, con conseguenti disagi”.

Liverani ha poi aggiunto: “La mancanza di medici non riguarda soltanto l’ospedale di Lugo, ma anche quello di Ravenna, dove, nei giorni scorsi, si è verificato un altro grave episodio: un signore di 95 anni ha dovuto attendere per 30 ore al pronto soccorso. Il signore, inoltre, è dovuto stare per tutte quelle ore su una barella, senza poter utilizzare un vero letto ospedaliero. La giunta chiarisca come intende affrontare questa situazione nell’interesse della salute pubblica”.