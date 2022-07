Massimo Isola incontra Alberto Bellelli: “Insieme per potenziare le Unioni dei comuni”

Questa mattina, 15 luglio, il sindaco di Faenza e presidente dell’Unione della Romagna Faentina Massimo Isola ha ricevuto la visita di Alberto Bellelli, primo cittadino di Carpi e vicepresidente dell’Unione delle Terre d’Argine. Con loro il vicesindaco di Faenza, Andrea Fabbri, l’assessore al Welfare, Davide Agresti e il dirigente coordinatore dell’Unione faentina, Paolo Ravaioli. Al centro dell’incontro il dialogo, iniziato da tempo, tra le due Unione avanzate, quella faentina e quella che comprende alcuni comuni del modenese, intersecate dalla via Emilia con caratteristiche molto simili.

“Con il collega Bellelli – ha sottolineato il presidente Massimo Isola – ci stiamo confrontando per proporre riforme con le quali potenziare le Unioni dei comuni, strumento nel quale crediamo moltissimo. Tra le Unioni che rappresentiamo c’è completa unità di vedute e cercheremo di lavorare per mescolare esperienze amministrative virtuose per far crescere questo ente intermedio in maniera costruttiva”.