Reso noto il girone dei Raggisolaris per il Campionato 2022/23

La FIP ha reso noto i gironi per il campionato 2022/23 di serie B. I Raggisolaris stati inseriti ancora nel C. Queste le avversarie dei faentini divise per regione

EMILIA ROMAGNA: Cesena, Fiorenzuola, Andrea Costa Imola, Virtus Imola, Ozzano e Bakery Piacenza

LAZIO: Real Sebastiani Rieti

MARCHE: Ancona, Fabriano, Jesi, Matelica e Senigallia

TOSCANA: Empoli, Firenze e San Miniato

Lunedì 1 agosto saranno resi noti i calendari

Questa la formula del campionato

– Le prime quattro al termine della regular season saranno certe di partecipare alla nuova serie B e prenderanno parte ai play off che saranno composti da quattro tabelloni da quattro squadre ciascuno dove ci saranno incroci con gli altri gironi. Le vincenti passeranno ad un concentramento in campo neutro con girone all’italiana dove in palio ci saranno le due promozioni in A2

– Le classificate dal quinto al dodicesimo posto si affronteranno in un turno unico di spareggio interno al girone, con le quattro vincenti che parteciperanno alla nuova serie B

– Le perdenti degli spareggi e le classificate dal tredicesimo al sedicesimo posto scenderanno nel nuovo campionato Interregionale