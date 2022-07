La replica di Libera Caccia Ravenna a Clama: “La questione daini va affrontata con serietà”

Ancora una volta “Clama” non perde l’occasione per inserire artificiosamente nella ormai annosa questione dei daini della pineta di Classe un riferimento privo di qualsivoglia riscontro, nonché non veritiero, circa l’accadimento di incidenti venatori nella pineta di Classe.

Ora, non esistono cronache circa fantomatici incidenti di caccia in quella pineta, tantomeno in quella di San Vitale, ma senza dubbio fa gioco a questi signori della disinformazione, lo spostare l’attenzione dal problema daini alla caccia, tanto per intorbidire le acque e rifilare alla cittadinanza le loro verità.

E questa è ormai da tempo un’abitudine consolidata del mondo animalista. Per questo motivo riteniamo che ogni tanto fare chiarezza, sia, non solo opportuno, ma anche importante per una corretta informazione sugli accadimenti in materia venatoria.

Il problema daini è importante e riteniamo che debba essere affrontato con serietà e serenità da tutti i portatori di interesse, in prima persona dagli enti preposti. Senza il bisogno di fare da parte di alcuni, senza titolo, i primi della classe.

Libera Caccia Ravenna