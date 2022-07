La sfida decisiva. Roosters Romagna contro Bengals Brescia. Sabato 23 luglio la finale a Firenze per il Nine Bowl

Tutto in una notte. La gloria alle porte, da conquistare nell’ultima, decisiva sfida dell’anno. Tra i Roosters Romagna e il massimo obbiettivo stagionale, ovvero la vittoria del Nine Bowl, c’è solo un ultimo ostacolo: la sfida decisiva, la Finale contro i Bengals Brescia, in programma sabato 23 luglio al Guelfi Stadium di Firenze.

La compagine romagnola, nata poco più di due anni fa dalla collaborazione fra Chiefs Ravenna e Broncos Faenza, si sta preparando con entusiasmo ed energia per questo match-verità, ultima fatica di una stagione non semplice, segnata da varie difficoltà, non ultime quelle legate alla pandemia.

Nonostante questo, però, i Galletti non hanno mai abbassato la cresta, sono riusciti a rimanere compatti e concentrati, e dopo la preparazione fisica invernale, hanno affrontato la stagione nel modo migliore, con la vittoria come unico obbiettivo prefissato. Determinante nella crescita del gruppo, oltre all’instancabile impegno di coach Eric “Chumba” Paci e del suo valido staff, è stata senz’altro la presenza dell’americano Kris Haines, ex giocatore professionista in NFL nel ruolo di Wide Receiver, ingaggiato quest’anno dai romagnoli in qualità di Quality Coach e Assistant Offensive Coordinator.

I risultati dimostrano la bontà del lavoro svolto: quattro vittorie in altrettante partite di Regular Season, un brillante passaggio di Primo turno playoff contro i Lancieri Novara, ai Quarti di Finale l’eccellente scalpo dei Leoni Basiliano, campioni uscenti del torneo, e infine la sofferta, ma meritata vittoria, contro i Pretoriani Roma in Semifinale.

I Roosters si sono così guadagnati, con merito, il biglietto per il Nine Bowl 2022 di Firenze, e non hanno nessuna intenzione di fermarsi proprio ora, che mancano pochissime yard al titolo italiano. La compagine romagnola è carica e determinata a riportare il trofeo al di qua del Rubicone, bissando la vittoria ottenuta nel 2015 dai Ravenna Chiefs, e la presenza in organico di alcuni membri di quello storico risultato potrà sicuramente aiutare i Galletti in termini di esperienza e motivazione ulteriore verso la sfida del 23 luglio.

L’avversario da superare si presenta come un osso davvero duro: i Bengals Brescia sono una squadra di grande storia e tradizione nel panorama nazionale, e come i Roosters vantano un cammino di sole vittorie in stagione.

In semifinale playoff, si sono imposti al termine di una dura battaglia sul campo dei Cavaliers Castelfranco, teste di serie numero 1 del ranking, e in tutto il torneo hanno messo in mostra un attacco potente ed incisivo (oltre 40 punti segnati di media a partita) e una difesa arcigna (meno di 15 punti concessi di media a partita, poco più di 20 se si considerano i soli playoff).

Una squadra tosta, dunque, ma come detto i Galletti non sono da meno, e nelle ultime sfide di questi playoff hanno già dimostrato di saper soffrire e lottare in difesa, per poi colpire in attacco con giocate micidiali nei momenti decisivi del match. Di certo, non mancherà l’appassionato supporto dei tifosi, che dopo aver affollato gli spalti del Campo Sportivo di Ravenna, si stanno organizzando con la società per seguire in pullman la trasferta dei propri beniamini in quel di Firenze.

Il palcoscenico è dunque pronto per l’atto conclusivo del torneo, i cuori e le menti dei tanti supporter romagnoli sono già rivolti verso Firenze, e i Roosters sono determinati a compiere l’ultimo sforzo, perché il 23 luglio, giorno di Sant’Apollinare, anche in terra toscana possano risuonare in cielo le note festanti di “Romagna mia”!

Per tutti coloro che sono interessati ad assistere al match, i biglietti sono disponibili a questo indirizzo: https://www.diyticket.it/events/sport/8512/ninebowl-2022-bengals-brescia-vs-roosters-romagna

Informazioni sulla trasferta fiorentina, pagina facebook dei Romagna Roosters