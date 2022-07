A Lugolandia un’altra serata di grande partecipazione. Ultimo appuntamento mercoledì 27 luglio

Quella di ieri sera, 20 luglio, a Lugo è stata un’altra bella serata di partecipazione per Lugolandia. Il secondo “Mercoledì sotto le stelle” nel centro storico, organizzato dal Comune con la direzione artistica di FEshion Eventi, ha confermato l’apprezzamento per la proposta rivolta ai bambini e alle bambine, ai ragazzi e alle ragazze. Dal mago Christian a LuOgo al Cantiere dei piccoli in largo della Repubblica al mini Gp e a Big mattoncino in piazza Mazzini, dallo sport in piazza Trisi al baby drive in piazza Savonarola, dai “Cavalli selvaggi” con Massimiliano Fabbri in via mons. Ennio Vaccari ai giochi da tavolo sotto le logge del Pavaglione e alle spade luminose dell’associazione Arcanum Den.

In piazza Trisi Uisp ha premiato la squadra Bar Amatori Stuoie vincitrice del Campionato Romagnolo Amatori Uisp di Calcio 2021-22. Ottima la partecipazione in via Baracca e corso Garibaldi dove la rete dei commercianti anima le serate anche con la musica. Al monumento di Baracca in tantissimi hanno apprezzato lo spettacolo di ginnastica artistica, ginnastica ritmica, parkour e acrobatica aerea della Scuola Federale di Ginnastica Artistica di Lugo.

Infine l’apertura serale delle istituzioni culturali del Comune e del Teatro Rossini è stata ancora una volta un’occasione che la cittadinanza ha colto con favore. Un centinaio di visitatori al teatro, 210 persone al Museo Baracca e una ventina a Casa Rossini, novanta visitatori alle Pescherie della Rocca dove è in corso la mostra dedicata a Joan Miró litografo.

L’appuntamento è per mercoledì 27 luglio con l’ultima serata di Lugolandia: al monumento di Baracca ci sarà il musical “Il cerchio della vita” e il mago Christian si sposterà nel Pavaglione per un’ultima serata di magie e incanti.