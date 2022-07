Campo da golf a Casal Borsetti. WWF Ravenna: “Le istituzioni portano avanti scelte oramai impossibili”

Il WWF Ravenna interviene sulla vicenda del campo da golf a diciotto buche che sarà realizzato tra Marina Romea e Casal Borsetti, ormai in fase attuativa con la delibera di giunta del Comune.

Secondo il WWF Ravenna, “quanto sta avvenendo dimostra che gli strumenti di governo e tutela del territorio e dei contenuti naturali quali in questo caso sono il Parco del Delta e la Rete Europea Natura 2000 possono essere reinterpretati a consentire ogni obiettivo politicamente desiderato, che la società umana, cioè le istituzioni politiche che la rappresentano, non recepisce tuttora, nonostante le ormai tragiche evidenze, gli effetti del peggioramento climatico ed ecologico e si ostina a non volere evitare scelte di comportamenti ormai impossibili”.

“E’ così che un altro grande territorio naturale tra la Pineta di San Vitale e il mare diverrà nuova area urbanizzata ad elevato consumo idrico ed energetico” concludono.