Russi. Visite guidate a Palazzo San Giacomo. Appuntamenti il 5, il 12 e il 19 agosto

Prende il via il ciclo di appuntamenti di visite guidate a Palazzo San Giacomo, che attualmente ospita la mostra “Alla Natura. L’azione artistica come ultimo rito magico e salvifico”, visitabile fino al 25 settembre. Tre gli appuntamenti per il mese di agosto:

– Venerdì 5 agosto alle ore 18.00

Visita guidata del Palazzo e della mostra “Alla Natura. L’azione artistica come ultimo rito magico e salvifico”. A seguire degustazione vini della Tenuta Uccellina.

Costo visita: 15€ (10€ visita guidata + 5€ ingresso mostra)

Il prezzo include l’ingresso a tariffa ridotta alla mostra (per ulteriori agevolazioni verificare il tariffario) e la visita guidata con una guida turistica abilitata. Per la visita guidata i bambini fino a 10 anni sono accompagnati ciascuno da un adulto gratuito.

Costo degustazione facoltativa: 3€ al calice.

– Venerdì 12 agosto alle ore 18.00

Visita guidata del Palazzo.

Costo visita: 10€ a persona. Bambini fino a 10 anni accompagnati ciascuno da un adulto gratuito.

Per chi volesse visitare la mostra “Alla Natura. L’azione artistica come ultimo rito magico e salvifico” in autonomia, il biglietto di ingresso è di 5€. Per ulteriori agevolazioni verificare il tariffario.

– Venerdì 19 agosto alle ore 18.00

Visita guidata del Palazzo e della mostra “Alla Natura. L’azione artistica come ultimo rito magico e salvifico”. A seguire degustazione vini della Tenuta Uccellina.

Costo visita: 15€ (10€ visita guidata + 5€ ingresso mostra)

Il prezzo include l’ingresso a tariffa ridotta alla mostra (per ulteriori agevolazioni verificare il tariffario) e la visita guidata con una guida turistica abilitata. Per la visita guidata i bambini fino a 10 anni sono accompagnati ciascuno da un adulto gratuito.

Costo degustazione facoltativa: 3€ al calice.

Le visite guidate della mostra saranno svolte dalle curatrici. Le visite guidate del Palazzo saranno effettuate da guide turistiche abilitate.

Prenotazione obbligatoria entro il giorno precedente la visita cliccando su questo link o chiamando il numero tel: 0544 587642 oppure mandando un’email a cultura@comune.russi.ra.it