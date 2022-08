Nuvolosità variabile caratterizzerà la giornata di oggi, domenica 7 agosto, nel territorio della provincia ravennate.

Arpae.it indica temperature in generale flessione in tutta l’Emilia Romagna. In provincia di Ravenna la massima si attesterà attorno ai 30 gradi in pianura, 29° sulla costa e 25 sui rilievi. Le minime saranno comprese 22/24 gradi della fascia costiera.

Venti deboli in prevalenza orientali o nord-orientali con temporanei rinforzi lungo la costa al mattino. Mare inizialmente molto mosso, mosso successivamente.