Attesa al porto di Ravenna la Rojen, prima nave con prodotti cerealicoli ucraini che arriva in Italia. Sarà presente l’ambasciatore ucraino in Italia

Arriverà nel pomeriggio di oggi, 12 agosto, al porto di Ravenna, la nave Rojen che batte bandiera maltese, proviene dai porti dell’Ucraina dopo aver fatto sosta a Istanbul dove è stata controllata. Tutte le navi che partono dall’Ucraina sotto l’egida dell’Onu vengono controllate a Istanbul, la Turchia è garante. La Rojen partita da Chornomorsk e trasporta 13 mila tonnellate di mais per uso zootecnico.

Martedì 16 invece arriverà dall’Ucraina la Sacura, nave partita da Yuzhny che batte bandiera liberiana e trasporta un carico di 11 mila tonnellate di semi di soia sempre per la zootecnia.

Nell’occasione l’ambasciatore ucraino in Italia Yaroslav Melnyk verrà ricevuto dal sindaco di Ravenna, Michele de Pascale, in municipio alle 14.30, prima di andare al porto per l’arrivo della nave.