Concerto sulla spiaggia di Lido di Dante, alle 5.30, in attesa dell’alba

Grande successo a Lido di Dante stamattina, 13 agosto 2022 per il Concerto sulla spiaggia alle 5.30. Soddisfatto il Comitato cittadino di Lido di Dante che ha presentato il concerto, eseguito dal pianista Massimo D’Alessio.

“Massimo, con le sue note, ha allietato magistralmente un folto pubblico sulla spiaggia dalle ore 5.30, in attesa dell’alba. Enorme lo scroscio del battimano da parte del pubblico, per la bravura dell’artista dall’inizio alla fine del concerto” commentano dal Comitato, ringraziando il Bagno Passatore e il Bagno Saraghina, per aver messo a disposizione le strutture.