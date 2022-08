Per la giornata di oggi, martedì 16 agosto, Arpae.it prevede cielo sereno su tutta la provincia di Ravenna. Nelle ore pomeridiane sereno o poco nuvoloso con sviluppo di nubi cumuliformi lungo i rilievi dove saranno possibili temporanei piovaschi o deboli rovesci.

Temperature massime con valori compresi tra i 30 gradi del settore costiero e 33 in pianura.

Venti deboli, in prevalenza dai quadranti orientali in pianura; deboli da sud-ovest sui rilievi. Mare poco mosso, temporaneamente mosso al largo in serata.