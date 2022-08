Ai Mondiali giovanili “Ilca 4.7“, due giovani atleti a rappresentare l’Italia e Ravenna

Ad un mese dalla partecipazione ai campionati Europei Luca Moschini e Raffaele Montanari si presentano in Portogallo per i Mondiali giovanili “Ilca 4.7“. La squadra italiana è composta da 39 atleti e atlete, e sfideranno circa 400 partecipanti 270 maschi 130 femmine.

Il 13 agosto sono iniziate le regate che proseguiranno fino al 20 nella splendida cornice oceanica di Villamoura (Portogallo). Dopo questa fatica iridata Luca Moschini, ancora under 16 sarà a Salerno per gli italiani under 16.

Una estate intensa dei due atleti del Centro Velico Punta Marina che stanno concretizzando gli sforzi di tutto il Centro Velico, del Direttore Sportivo Stefano Marchetti e dell’allenatore Francesco De Boni.