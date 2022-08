L’Arena dell’Inedito di Alfonsine si chiude con l’anteprima nazionale “Il sale delle lacrime”

Si chiude questa sera, 29 agosto, con un’anteprima ad Alfonsine l’Arena dell’Inedito: “Le sel des larmes” (“Il sale delle lacrime”) verrà infatti presentato per la prima volta in Italia sul grande schermo dall’Associazione FILMEETING in collaborazione con l’Amministrazione Comunale.

L’opera è diretta dal regista francese Philippe Garrel, due volte premiato con il Leone d’argento per la Miglior Regia alla Mostra del cinema di Venezia e giunto al suo ventottesimo lungometraggio. “Il sale delle lacrime” rappresenta la chiusura di una lunghissima carriera avviata a soli diciott’anni nel 1967 con “Marie pour mémoire”.

Il film è rimasto bloccato nel 2020 a causa della pandemia e, forte dell’ottima accoglienza critica ricevuta al Festival del cinema di Berlino, è stato distribuito direttamente in streaming nell’autunno di quell’anno:

Luc (Logann Antuofermo) arriva a Parigi per fare un esame per entrare in un’importante accademia di falegnami. Mentre aspetta l’autobus conosce Djemila (Oulaya Amamra), una ragazza con cui passerà qualche ora e a cui promette di rivedersi presto.

La proiezione avrà inizio alle 21.20 presso il Giardino della Scuola Bruco-Samaritani, in Corso Matteotti 84.

Per Info e prenotazioni: staff@filmeeting.it – www.filmeeting.it