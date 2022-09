A Russi, visite guidate a Palazzo San Giacomo e all’antico Castrum

Quest’anno non mancheranno le occasioni per scoprire il fascino dei luoghi storici di Russi: sono in programma una serie di visite guidate a Palazzo San Giacomo (due delle quali prevedono anche il tour della mostra “Alla Natura. L’azione artistica come ultimo rito magico e salvifico”) e in centro a Russi sulle tracce dell’antico castello: in questo caso si partirà dal giardino della Rocca “T. Melandri” per poi continuare a passeggiare tra torri, antiche porte, curiosità e personaggi. Chi vuole potrà concludere la visita con aperitivo a base di canèna e bël e cöt presso la cantina della Tenuta Uccellina.

GLI APPUNTAMENTI A PALAZZO SAN GIACOMO

Sabato 3 settembre ore 17.30

VISITA GUIDATA DEL PALAZZO

sabato 10 settembre ore 17.30

VISITA GUIDATA DEL PALAZZO

sabato 17 settembre ore 17.30

VISITA GUIDATA DEL PALAZZO E DELLA MOSTRA “ALLA NATURA”

A seguire degustazione vini dell’Azienda Agricola Alessandra Ravagli

domenica 18 settembre ore 11.00

VISITA GUIDATA DEL PALAZZO

sabato 24 settembre ore 17.30

VISITA GUIDATA DEL PALAZZO E DELLA MOSTRA “ALLA NATURA”

A seguire degustazione vini dell’Azienda Agricola Alessandra Ravagli

Le visite guidate della mostra saranno svolte dalle curatrici. Le visite guidate del Palazzo saranno effettuate da guide turistiche abilitate.

Luogo di ritrovo: Palazzo San Giacomo, via Carrarone Rasponi

Costo visita: 10€ a persona. Gratuito per bambini fino a 10 anni. Nelle giornate di sabato 3, sabato 10 e domenica 18 settembre, per chi volesse visitare la mostra “Alla Natura. L’azione artistica come ultimo rito magico e salvifico” in autonomia, il biglietto di ingresso è di 5€.

In occasione della visita del 17 e del 24 settembre il costo della visita sarà di 15€ (10€ visita guidata + 5€ ingresso mostra). Il costo della degustazione facoltativa sarà di 3€ al calice.

Prenotazione obbligatoria entro il giorno precedente la visita cliccando sul seguente link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSem5wyzCqHUTNnsgO5uXI791ffpyu6yX_Lf9ij3Mcw7v3nijg/viewform , chiamando il numero 0544 587642 o mandando un’email a cultura@comune.russi.ra.it.

GLI APPUNTAMENTI AL CASTRUM

domenica 18 settembre ore 17.30

VISITA GUIDATA “ALLA RICERCA DELL’ANTICO CASTRUM”

e aperitivo in cantina con canèna e bël e cöt

Luogo di ritrovo: giardino della rocca “T. Melandri”

Costo visita: 10€ a persona. Gratuito per bambini fino a 10 anni.

Costo aperitivo facoltativo: 10€

Posti limitati.

Prenotazione obbligatoria entro giovedì 15 settembre cliccando sul seguente link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSepDsOeTnxLWdg26fVdpu3Gv03i_Y0SE7gdZwlRzSou4AMtbQ/viewform chiamando il numero 0544 587642 o mandando un’email a cultura@comune.russi.ra.it.